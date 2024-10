Fine settimana di disagi per chi viaggia in treno: ritardi e cancellazioni con lo sciopero nazionale indetto dai sindacati (Di giovedì 10 ottobre 2024) sciopero nazionale del trasporto ferroviario dalle 21 di sabato 12 ottobre alle 20.59 di domenica 13 il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e trenord. I lavoratori si asterranno dal lavoro  con i treni, regionali compresi, che potranno subire variazioni o cancellazioni anche in Ilpescara.it - Fine settimana di disagi per chi viaggia in treno: ritardi e cancellazioni con lo sciopero nazionale indetto dai sindacati Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)del trasporto ferroviario dalle 21 di sabato 12 ottobre alle 20.59 di domenica 13 il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper erd. I lavoratori si asterranno dal lavoro  con i treni, regionali compresi, che potranno subire variazioni oanche in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I treni si fermano nel weekend : proclamato lo sciopero nazionale - A indirlo sono state le sigle sindacali CUB TRASPORTI e SGB: braccia incrociate a partire dalle 21 di sabato, che si protrarranno fino alle 21 di domenica. Si preannuncia un weekend complicato sulla rete ferroviaria italiana: è stato infatti proclamato uno sciopero nazionale che tra sabato (12 ottobre) e domenica (13 ottobre) causerà disagi alla circolazione. (Bergamonews.it)

Disagi in vista nel fine settimana a causa dello sciopero nazionale del trasporto ferroviario - . . Disagi in vista il prossimo fine settimana per uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dalle organizzazioni sindacali.  Dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre, il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord potrà astenersi dal lavoro. (Chietitoday.it)

Sciopero nazionale di 24ore del personale di FS dalle 21 : 00 di sabato 12 ottobre - IL COMUNICATO DI FERROVIE DELLO STATO Dalle 21:00 di sabato 12 alle 20:59 di domenica 13 ottobre è in programma uno scioperonazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper. I servizi minimi garantiti in caso di sciopero e le modalità per richiedere il rimborso in caso di rinuncia al viaggio sono consultabili nella sezione dedicata del sito di Trenitalia. (Primacampania.it)