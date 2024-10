Laprimapagina.it - Felicità, la destinazione ultima dentro di noi – Happiness, The Ultimate Destination Within

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Laviene erroneamente cercata nella ricchezza materiale, nel comfort e nello status sociale. La maggior parte delle persone crede che avere più cose o avere più successo possa essere una fonte disostenibile a lungo termine, ma questo è l’opposto della verità. I lussi esterni possono soddisfare l’ego per un po’, ma non si dimostreranno mai permanenti come sentimento di. In realtà, lacoinvolge qualcosa di molto più profondo: l’appagamento e la ricerca interiore. Ancora una volta, la complessità della società ci dice di confrontarci con gli altri e di competere per ottenere di più, alimentando così un ciclo vizioso di in. Ma appena raggiungiamo un obiettivo, ne emerge un altro che continua a tormentarci. Tuttavia, la verità dietro lanon è ciò che otteniamo, ma come viviamo.