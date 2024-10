FC 25, Nuovo Obiettivo Live: Settimanali per ottenere SP (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi Settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo Obiettivo Live: Obiettivi Settimanali uscito in data 10 ottobre 2024. Nuovo Obiettivo Live: Obiettivi Settimanali Completa gli obiettivi Settimanali per ottenere PS, che servono per completare il pass e ricevere altri premi. Numero di incarichi da completare: 6 Premi finale: 200 SP Inizio 10 ottobre – Scadenza: 17 ottobre   1 –  Giocane 5 Gioca 5 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team Premio: 300 SP 2 – Vincine 3 Vinci 3 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team. Premio: 300 SP 3 – Segnane 5 Segna 5 gol in qualsiasi modalità di Ultimate Team con un giocatore de LALIGA EA SPORTS. Imiglioridififa.com - FC 25, Nuovo Obiettivo Live: Settimanali per ottenere SP Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)appuntamento con gli obiettividi EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato: Obiettiviuscito in data 10 ottobre 2024.: ObiettiviCompleta gli obiettiviperPS, che servono per completare il pass e ricevere altri premi. Numero di incarichi da completare: 6 Premi finale: 200 SP Inizio 10 ottobre – Scadenza: 17 ottobre   1 –  Giocane 5 Gioca 5 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team Premio: 300 SP 2 – Vincine 3 Vinci 3 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team. Premio: 300 SP 3 – Segnane 5 Segna 5 gol in qualsiasi modalità di Ultimate Team con un giocatore de LALIGA EA SPORTS.

