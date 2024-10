"Fate vomitare": il tentato furto a Napoli scatena la rabbia di Juan Jesus (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Sicurezza zero! Dopo quasi un mese di pedinamento, oggi hanno provato a portare via la mia macchina. Che brutta sensazione, Fate vomitare”: Juan Jesus si è lasciato andare a un duro sfogo nelle sue storie su Instagram dopo che i ladri hanno tentato, fallendo, di rubare la sua auto, una Range Rover. Il giocatore brasiliano ha mostrato sui social le condizioni in cui ha trovato il suo Suv: vetro rotto e gran disordine all'interno dell'auto. Lo sfogo del difensore del Napoli è poi andato avanti: “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta. Nell'arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). Solo sapere che questi delinquenti sappiano dove vivo, non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella, non mi sentirò mai più al sicuro. Liberoquotidiano.it - "Fate vomitare": il tentato furto a Napoli scatena la rabbia di Juan Jesus Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Sicurezza zero! Dopo quasi un mese di pedinamento, oggi hanno provato a portare via la mia macchina. Che brutta sensazione,”:si è lasciato andare a un duro sfogo nelle sue storie su Instagram dopo che i ladri hanno, fallendo, di rubare la sua auto, una Range Rover. Il giocatore brasiliano ha mostrato sui social le condizioni in cui ha trovato il suo Suv: vetro rotto e gran disordine all'interno dell'auto. Lo sfogo del difensore delè poi andato avanti: “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta. Nell'arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). Solo sapere che questi delinquenti sappiano dove vivo, non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella, non mi sentirò mai più al sicuro.

