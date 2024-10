Notizie.com - Dossieraggio a Bari, spiato anche il conto in banca di Giorgia Meloni: cos’è emerso finora sull’inchiesta

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Inchiesta della Procura disu un presuntosui conti correnti di politici e vip: tra di essila premier. “Dacci oggi il nostroquotidiano”. La premierha reagito con un post sul social X alle notizie che si stanno rincorrendo sin da questa mattina. Notizie dairni ancora fumosi tutti da ricostruire.ilindi(ANSA FOTO) – Notizie.comAlla base c’è un’inchiesta in corso da parte della Procura della Repubblica diin merito ad una serie di accessi abusivi a conti correnti di clienti di Intesa San Paolo. Risulta indagato un ex dipendente della filiale di Bitonto, in Puglia, dello stesso istituto di credito.