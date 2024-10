Delitto del trapano: Verduci non si presenta dalla pm, lettera dei legali: "Si avvale della facoltà di non rispondere" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Come previsto, Fortunato Verduci non si è presentato nell'ufficio della pm Patrizia Petruzziello che indaga sul Delitto del trapano, l'omicidio di Maria Luigia Borrelli avvenuto il 5 settembre 1995 in un basso di vico Indoratori, dove la donna si prostituiva. Verduci è fortemente indiziato Genovatoday.it - Delitto del trapano: Verduci non si presenta dalla pm, lettera dei legali: "Si avvale della facoltà di non rispondere" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Come previsto, Fortunatonon si èto nell'ufficiopm Patrizia Petruzziello che indaga suldel, l'omicidio di Maria Luigia Borrelli avvenuto il 5 settembre 1995 in un basso di vico Indoratori, dove la donna si prostituiva.è fortemente indiziato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Delitto del trapano : depositato il ricorso in Cassazione della procura contro Verduci - È stato depositato dalla procura il ricorso in Cassazione per chiedere la detenzione di Fortunato Verduci, il carrozziere sospettato di avere ucciso, il 5 settembre 1995, Luigia Borrelli, trovata morta con ferite al collo e al petto procurate con la punta di un trapano, in un basso di vico... (Genovatoday.it)

Delitto del trapano a Genova - anche il Riesame dice no all’arresto di Verduci : “È incensurato - non ci sono rischi. Ma indizi granitici” - . L'articolo Delitto del trapano a Genova, anche il Riesame dice no all’arresto di Verduci: “È incensurato, non ci sono rischi. Gli unici ad avere pagato, fino a oggi, sono mia madre, la mia famiglia e tutte le famiglie che sono rimaste coinvolte in questa triste storia”. Anzi, scrivono i giudici, nonostante Verduci nei 29 anni trascorsi dal delitto abbia “certamente dovuto affrontare ... (Ilfattoquotidiano.it)

Delitto trapano : Fortunato Verduci non va in carcere - il Riesame respinge il ricorso della procura - Fortunato Verduci resta in libertà. Il tribunale del Riesame ha respinto l'appello presentato dalla pm Patrizia Petruzziello che chiedeva l'arresto dell'uomo sospettato di avere ucciso, il 5 settembre 1995, Luigia Borrelli, la donna trovata morta con ferite al collo e al petto procurate con un... (Genovatoday.it)