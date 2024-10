Dall'estensione dei contratti stagionali, fino all’equiparazione dell’assenza ingiustificata alle dimissioni volontarie, gli interventi non piacciono ai sindacati (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dal lavoro stagionale alle dimissioni volontarie allo smartworking: c’è tutto questo e anche molto di più nel Ddl Lavoro che ha ricevuto il primo via libera alla Camera e che interviene su diversi aspetti del mercato dell’occupazione. Un testo che ha già suscitato polemiche da parte di sindacati e opposizione convinti che un testo così definirà soltanto un aumento della precarietà. La ministra del Lavoro Marina Calderone, dal canto suo, replica, invece, l’assenza di politiche precarizzanti, pur introducendo modifiche significative rispetto al precedente quadro normativo. Iodonna.it - Dall'estensione dei contratti stagionali, fino all’equiparazione dell’assenza ingiustificata alle dimissioni volontarie, gli interventi non piacciono ai sindacati Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dal lavoro stagionaleallo smartworking: c’è tutto questo e anche molto di più nel Ddl Lavoro che ha ricevuto il primo via libera alla Camera e che interviene su diversi aspetti del mercato dell’occupazione. Un testo che ha già suscitato polemiche da parte die opposizione convinti che un testo così definirà soltanto un aumento della precarietà. La ministra del Lavoro Marina Calderone, dal canto suo, replica, invece, l’assenza di politiche precarizzanti, pur introducendo modifiche significative rispetto al precedente quadro normativo.

