Crosetto | Italia segue vicenda e farà di tutto per sicurezza di chi lavora per la pace

(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2024 L'Italia segue la vicenda e farà di tutto per la sicurezza di chi lavora per la pace. Lo ha detto in una conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo l'attacco israeliano contro la base 1-31 di Unifil nel Libano meridionale. "Siamo certi che il segnale mandato oggi sia giunto dove doveva giungere. Vogliamo capire perchè è successo quello che è successo", ha aggiunto. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Spiati i conti bancari di Meloni - La Russa - Santanchè - Crosetto - Emiliano - Fitto ed altre migliaia : procura di Bari - inchiesta Domani : un licenziato - prosegue l'indagine - Stando ad un’inchiesta della procura della Repubblica di Bari sono stati spiati svariati conti correnti bancari. L’indagine prosegue. Lo rivela il quotidiano Domani. Tra le migliaia di conti spiati, stando all’inchiesta, anche quelli di Michele Emiliano e Raffaele Fitto, oltre a migliaia di altri tra politici, imprenditori, sportivi. (Noinotizie.it)

Spiati i conti bancari di Meloni - La Russa - Santanchè - Crosetto - Emiliano - Fitto ed altre migliaia : procura di Bari - inchiesta Domani : un licenziato - prosegue l'indagine - Stando ad un’inchiesta della procura della Repubblica di Bari sono stati spiati svariati conti correnti bancari. Lo rivela il quotidiano Domani. Ad esempio quello di Giorgia Meloni, quello della sorella Arianna, quello di Daniela Santanchè, quello di Guido Crosetto, quello di Andrea Giambruno fra gli altri. (Noinotizie.it)

Vannacci : "Dialoghiamo con AfD. Crosetto mi perseguita?". Salvini non si fida e lo insegue - Viterbo, dal nostro inviato. “Vannacci? Camerata, camerata: fregatura assicurata!”. Lo pensano Matteo Salvini e i fedelissimi del vicepremier. A tutti però sta bene c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)