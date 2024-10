Con la bici contro un pullman a Otranto, turista norvegese 62enne morta durante il tour in vacanza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Otranto, turista perde il controllo della bici e finisce sotto un pullman di francesi: la ricostruzione dell'incidente e le possibili cause del sinistro Notizie.virgilio.it - Con la bici contro un pullman a Otranto, turista norvegese 62enne morta durante il tour in vacanza Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)perde illlo dellae finisce sotto undi francesi: la ricostruzione dell'incidente e le possibili cause del sinistro

