Clamoroso a Shanghai: Machac elimina Alcaraz e affronterà Sinner in semifinale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non sarà Carlos Alcaraz l'avversario di Jannik Sinner in semifinale al Masters 1000 di Shanghai 2024. Il fenomeno spagnolo è stato infatti clamorosamente eliminato ai quarti da Tomas Machac, autore con ogni probabilità della miglior prestazione in carriera e capace di imporsi in due set con il punteggio di 7-6 7-5 in poco meno di due ore di gioco. Il 23enne ceco, in costante crescita nell'ultimo biennio fino a raggiungere pochi giorni fa il suo best ranking di n.33 ATP (da lunedì prossimo entrerà nella top25), ha disputato un match fantastico giocando al top del potenziale e facendo la differenza nei punti più importanti. Machac ha avuto il merito di mettere sotto pressione il campione in carica di Wimbledon, protagonista di una giornata opaca dopo il tennis stellare espresso a Pechino.

