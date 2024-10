Chiavari, rubavano Rolex con la tecnica del finto abbraccio, coppia di trentenni arrestata dalla polizia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un abbraccio da parte di una sconosciuta, la stretta intorno al corpo e, neppure il tempo di capire cosa stia succedendo, dal polso è sparito l’orologio. Gli specialisti dei furti di Rolex con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio” hanno affinato una tecnica che richiede pochi minuti e quasi sempre Ilgiornaleditalia.it - Chiavari, rubavano Rolex con la tecnica del finto abbraccio, coppia di trentenni arrestata dalla polizia Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unda parte di una sconosciuta, la stretta intorno al corpo e, neppure il tempo di capire cosa stia succedendo, dal polso è sparito l’orologio. Gli specialisti dei furti dicon la cosiddetta “dell’” hanno affinato unache richiede pochi minuti e quasi sempre

