'Cappellacci in centro', quattro weekend dedicati al piatto tipico ferrarese (Di giovedì 10 ottobre 2024) quattro fine settimana, dal venerdì alla domenica, dedicati a un piatto tipico ferrarese. 'Cappellacci in centro' è il tema dell'iniziativa organizzata dalla contrada di Santa Maria in Vado, nella sede di via Cammello 13-15 a Ferrara, in programma dall'11 al 13, dal 18 al 20 e dal 25 al 27 Ferraratoday.it - 'Cappellacci in centro', quattro weekend dedicati al piatto tipico ferrarese Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)fine settimana, dal venerdì alla domenica,a un. 'in' è il tema dell'iniziativa organizzata dalla contrada di Santa Maria in Vado, nella sede di via Cammello 13-15 a Ferrara, in programma dall'11 al 13, dal 18 al 20 e dal 25 al 27

