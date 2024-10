Ilrestodelcarlino.it - Caldo anomalo, già finita la vendemmia 2024

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ascoli, 10 ottobre– Con almeno due settimane in anticipo rispetto al passato si è chiusa laper quanto riguarda il. Di solito, infatti, per i rossi delle uve Montepulciano si aspettava almeno la metà di ottobre ma quest’anno già a fine settembre molte cantine hanno già concluso tutte le operazioni in vigna. Segno evidente di un cambiamento climatico che anche in questi giorni sta confermando la sua mutevolezza visto che ieri si sono toccati di nuovo i 27 gradi all’ombra dopo giornate quasi invernali. E per i prossimi gioni le temperature massime resteranno oltre le medie stagionali, per rientrare poi nel range durante le ore notturne. Il grandee le poche piogge hanno accelerato la maturazione delle uve, poi è arrivata anche la grandine e le cosiddette ‘bombe d’acqua’ a rovinare parte del raccolto per cui la quantità anche quest’anno sarà ridotta.