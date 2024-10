Serieanews.com - Bremer, cambiano i tempi di recupero dopo l’operazione: quando rientra

(Di giovedì 10 ottobre 2024)diper il difensore della Juventus, vittima di un grave infortunio al ginocchio Il pareggio con il Cagliari nell’ultimo turno di Serie A prima dello stop per le Nazionali ha un pò raffreddato il grande entusiasmo dei tifosi della Juventus, seguito alla grande vittoria in Champions League contro il Lipsia., stagione compromessa per il difensore (Foto LaPresse) – Serieanews.comUna partita vinta da Vlahovic e compagni in inferiorità numerica per l’espulsione di Di Gregorio e condizionata, in avvio, dal grave infortunio subito da Gleison, uno degli insostituibili di Thiago Motta. In un contrasto con Openda, il ginocchio del difensore bianconero ha subito una torsione innaturale.