Bper nel nuovo piano industriale utile netto 43 miliardi nel 2025-27

Liberoquotidiano.it - Bper, nel nuovo piano industriale utile netto 4,3 miliardi nel 2025-27

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. - (Adnkronos) - Per, uncumulato di 4,3nel-2027 (1,5nel 2027), un dividendo cumulato cash pari a 3,2nel-2027 (payout ratio medio di circa 75%), Rote superiore al 16% nel 2027, Cet1 ratio superiore al 14,5% nel 2027 e 5,5di ricavi nel 2027 (+1,5% 2024-2027), positivamente impattati dall'effetto combinato della crescita degli impieghi e delle maggiori commissioni (+12% 2024-2027) per un totale di 550 milioni, che più che compensano il calo di 450 milioni del margine di interesse dovuto alle prudenziali aspettative sui tassi e al calo effetto ecobonus. E' quanto emerge daldi'B:Dynamic Full Value 2027'.