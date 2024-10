Movieplayer.it - Batman: The Brave & Bold, i DC Studios vogliono un attore di mezza età per il Batman del DCU

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Non abbiamo aggiornamenti su Theand theda un po' di tempo, ma una nuova indiscrezione sostiene di aver rivelato l'età degli attori che DCsta prendendo in considerazione per il ruolo di Bruce Wayne del DCU. Superman è già in fase di post-produzione, ma dei piani pere Wonder Woman del DCU non sappiamo ancora praticamente nulla. James Gunn non sembra avere molta fretta di trovare questi ruoli e si è invece concentrato su Supergirl: Woman of Tomorrow e Lanterns nelle ultime settimane. Il regista di The Flash, Andy Muschietti, rimane legato alla regia di Theand the, ma i suoi impegni con il prequel di IT della HBO, Welcome to Derry, sembrano aver reso il reboot meno prioritario. C'è anche la piccola questione di The2 di Matt Reeves in arrivo