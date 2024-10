Balzaretti: “Milan, Allegri deve essere un nome. E vi spiego il perché” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Federico Balzaretti, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile futuro allenatore del Milan, citando Massimiliano Allegri Pianetamilan.it - Balzaretti: “Milan, Allegri deve essere un nome. E vi spiego il perché” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Federico, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile futuro allenatore del, citando Massimiliano

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Balzaretti sceglie Maldini : è lui il GOAT della storia del calcio - Federico Balzaretti ha scelto Paolo Maldini come 'GOAT' del calcio. Lo storico capitano del Milan è finito davanti a Messi e Baggio. (Pianetamilan.it)

Milan - Federico Balzaretti attacca : Leao? Gioca giusto per farlo - sembrava Gullit ma ora… - Ecco le altre accuse nei confronti dell’attaccante portoghese, che sta vivendo sicuramente uno dei periodi più difficili della sua carriera in rossonero: Cosa gli sta mancando? L’evoluzione, si è fermato da due anni. Leao è uno che in Serie A dovrebbe arrivare a 15, minimo Ecco, invece, le differenze con Salah che, a detta di Balzaretti, all’inizio era come il portoghese, ma poi ha fatto lo step ... (Dailymilan.it)

Milan - Balzaretti duro : "Leao? Si è fermato due anni fa. Sembrava Gullit - ora gioca per gusto. Dovrebbe fare 15 gol in A" - Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio `Elastici`, l`ex direttore sportivo dell`Udinese Federico Balzaretti... (Calciomercato.com)