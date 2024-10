Aranova quartiere senz’acqua | 100 famiglie in emergenza

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Fiumicino, 10 ottobre 2024 – Da domenica sera, circa 100che risiedono in Via Nino Manfredi, ad, stanno affrontando un grave disagio: l’assenza totale o parziale di acqua corrente. Il problema, ormai presente da giorni, ha messo in difficoltà molti cittadini che vivono in una situazione diidrica. La situazione: acqua a singhiozzo o del tutto assente Il problema, che si protrae dalla serata di domenica, ha lasciato decine dio con un’erogazione limitata e intermittente. Lecolpite, circa un centinaio, hanno segnalato il disservizio ad Acea, ma finora nessun intervento risolutivo è stato messo in atto. Nè – e questa è la cosa più grave – nessuna comunicazione o spiegazione è stata loro data.