Anziana morta: è giallo. La donna trovata senza vita due mesi fa. Intervento dei Ris

Castellina in Chianti (Siena), 10 ottobre 2024 – A distanza di due mesi dal ritrovamento del cadavere si tinge di giallo la morte di Franca Genovini, l'85enne di Castellina in Chianti trovata morta nella sua abitazione in un caldo giorno di agosto. Nelle ultime ore i carabinieri del Ris hanno effettuato ulteriori rilievi nell'appartamento della pensionata, la sagrestana della parrocchia del paese. Rilievi scientifici per accertate se effettivamente la morte è avvenuta per cause naturali. Come sembrato in un primo momento. Una presenza, quella dei militari, notata da numerosi passanti, che hanno visto gli uomini del Ris salire le scale del palazzo dove viveva la donna, rinvenuta priva di vita il 7 agosto scorso. La pensionata non dava notizie di sé da qualche giorno ed era stato dato l'allarme.

