Liberoquotidiano.it - Anestesisti, a Napoli il congresso Siaarti tra innovazione e sfide future

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ott. (Adnkronos Salute) - Si apre oggi a, presso la Mostra d'Oltremare, il 78esimonazionale Icare della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (), un evento che rappresenta il più importante appuntamento annuale per glie rianimatori italiani, che fino a sabato 12 ottobre discuteranno delledella disciplina e delle innovazioni cliniche e scientifiche. Icare 2024 ha già attratto oltre 3.000 partecipanti - tra medici, ricercatori, operatori sanitari, veterinari ed espositori - diventando un'occasione imperdibile per il confronto tra eccellenze cliniche e scientifiche, italiane e internazionali. "Icare 2024 è pensato come un momento di incontro cruciale per confrontarsi sulle nuoveche affrontano glie i rianimatori in Italia e nel mondo.