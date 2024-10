Allerta meteo, la conta dei danni. Ecco le direttive in caso di piena (Di giovedì 10 ottobre 2024) Massa (Massa Carrara), 10 ottobre 2024 – Allagamenti, alberi spezzati dal vento e frane. E’ questo il bilancio dell’ultima ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio massese – dal centro al Litorale – nella giornata di Allerta ’arancione’. Una giornata passata col fiato sospeso sia dagli ’addetti ai lavori’ sia dai cittadini che temevano il peggio. I danni, benché contenuti, hanno provocato disagi soprattutto al traffico veicolare per la chiusura di tratti stradali inagibili come via delle Pinete, in zona Partaccia, che si è trasformata in un fiume in piena a causa delle forti precipitazioni. Tra le altre, anche il tratto da via casone a via degli Unni, oltre a via del Poggioletto dove la viabilità è stata ripristinata dopo poco grazie all’intervento tempestivo delle squadre di soccorso. Lanazione.it - Allerta meteo, la conta dei danni. Ecco le direttive in caso di piena Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Massa (Massa Carrara), 10 ottobre 2024 – Allagamenti, alberi spezzati dal vento e frane. E’ questo il bilancio dell’ultima ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio massese – dal centro al Litorale – nella giornata di’arancione’. Una giornata passata col fiato sospeso sia dagli ’addetti ai lavori’ sia dai cittadini che temevano il peggio. I, benché contenuti, hanno provocato disagi soprattutto al traffico veicolare per la chiusura di tratti stradali inagibili come via delle Pinete, in zona Partaccia, che si è trasformata in un fiume ina causa delle forti precipitazioni. Tra le altre, anche il tratto da viane a via degli Unni, oltre a via del Poggioletto dove la viabilità è stata ripristinata dopo poco grazie all’intervento tempestivo delle squadre di soccorso.

