Uragano Milton oggi: aggiornamenti live e mappa. Florida in ansia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – L'Uragano Milton si trova a una manciata chilometri a sud-ovest di Tampa. Le autorità della Florida continuano a sollecitare i residenti che non sono ancora stati evacuati a lasciare la zona o a cercare riparo mentre l'Uragano di categoria 5 si dirige verso lo Stato. "Secondo le previsioni, la tempesta si sposterà oggi attraverso il Golfo del Messico orientale, toccherà terra lungo la costa centro-occidentale della Florida in tarda serata o domani mattina presto e si sposterà al largo della costa orientale della Florida sull'Oceano Atlantico occidentale giovedì pomeriggio", ha affermato il National Hurricane Center (Nhc). Le previsioni stimano onde alte più di 3 metri e venti devastanti. Quotidiano.net - Uragano Milton oggi: aggiornamenti live e mappa. Florida in ansia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – L'si trova a una manciata chilometri a sud-ovest di Tampa. Le autorità dellacontinuano a sollecitare i residenti che non sono ancora stati evacuati a lasciare la zona o a cercare riparo mentre l'di categoria 5 si dirige verso lo Stato. "Secondo le previsioni, la tempesta si sposteràattraverso il Golfo del Messico orientale, toccherà terra lungo la costa centro-occidentale dellain tarda serata o domani mattina presto e si sposterà al largo della costa orientale dellasull'Oceano Atlantico occidentale giovedì pomeriggio", ha affermato il National Hurricane Center (Nhc). Le previsioni stimano onde alte più di 3 metri e venti devastanti.

