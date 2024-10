Ucraina, dopo la presa di Vuhledar accelera l’avanzata della Russia nel Donbass meridionale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quanto sta accadendo in Medio Oriente ha distolto l’attenzione dal conflitto in Ucraina. Ma la guerra – purtroppo – sta andando avanti e, mentre Volodymyr Zelensky continua a chiedere armi e maggior sostegno all’Occidente, la Russia sta ottenendo risultati favorevoli sul campo di battaglia, che potrebbero portare alla conquista dell’intero Donbass meridionale entro la fine dell’anno. Soldato ucraino a Vuhledar (Getty Images).Vuhledar era diventata un simbolo della resistenza Ucraina Dal 3 ottobre le forze di Mosca controllano Vuhledar, cittadina di 14 mila abitanti nella ‘oblast di Donetsk conquistata dopo una lunga battaglia. Lettera43.it - Ucraina, dopo la presa di Vuhledar accelera l’avanzata della Russia nel Donbass meridionale Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quanto sta accadendo in Medio Oriente ha distolto l’attenzione dal conflitto in. Ma la guerra – purtroppo – sta andando avanti e, mentre Volodymyr Zelensky continua a chiedere armi e maggior sostegno all’Occidente, lasta ottenendo risultati favorevoli sul campo di battaglia, che potrebbero portare alla conquista dell’interoentro la fine dell’anno. Soldato ucraino a(Getty Images).era diventata un simboloresistenzaDal 3 ottobre le forze di Mosca controllano, cittadina di 14 mila abitanti nella ‘oblast di Donetsk conquistatauna lunga battaglia.

