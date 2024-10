Uccise per i soldi delle vacanze: ergastolo confermato a Sergio Domenichini per l’omicidio di Carmela Fabozzi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Corte di Appello di Milano ha confermato l’ergastolo per Sergio Domenichini, 67 anni. Nel luglio 2022 Uccise con un vaso la pensionata Carmela Fabozzi nella sua casa di Malnate (Varese): è stato incastrato dalle impronte digitali. Fanpage.it - Uccise per i soldi delle vacanze: ergastolo confermato a Sergio Domenichini per l’omicidio di Carmela Fabozzi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Corte di Appello di Milano hal’per, 67 anni. Nel luglio 2022con un vaso la pensionatanella sua casa di Malnate (Varese): è stato incastrato dalle impronte digitali.

Malnate : uccise pensionata per recuperare i soldi per le vacanze - ergastolo confermato - Nel corso delle indagini emerse che il 67enne, nel corso di un’esperienza come volontario in un’associazione per anziani, aveva conosciuto Carmela, accompagnandola in più di un’occasione a casa. Domenichini fu incastrato dalle impronte digitali lasciate sul vaso e da un traccia di Dna rimasta sotto le unghie della donna, che aveva tentato un’estrema difesa. (Ilgiorno.it)

