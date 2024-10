Uccise la sorella Alice Scagni, per il killer Alberto definitiva la condanna di 24 anni e 6 mesi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Corte di Cassazione respinge il ricorso dei difensori e conferma il verdetto di Genova, nei prossimi mesi la Corte Europea si pronuncerà sugli allarmi inascoltati di 112 a Asl denunciati dai genitori e archiviati in Italia Repubblica.it - Uccise la sorella Alice Scagni, per il killer Alberto definitiva la condanna di 24 anni e 6 mesi Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Corte di Cassazione respinge il ricorso dei difensori e conferma il verdetto di Genova, nei prossimila Corte Europea si pronuncerà sugli allarmi inascoltati di 112 a Asl denunciati dai genitori e archiviati in Italia

