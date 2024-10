Lanazione.it - Tornano i “Sedano alla pratese Days”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prato, 9 ottobre 2024 -a fine ottobre i “”, due giorni in cui il territorio di Prato e provincia riscopre la sua specialità gastronomica più popolare. Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno contribuito a far conoscere – e in alcuni casi riscoprire – l’antica ricetta, quest’anno l’appuntamento ideato dal ristoratore Renzo Bellandi e organizzato dall’associazione culturale Almanacco col patrocinio dell’amministrazione comunale andrà in scena sabato 26 e domenica 27 ottobre, in due sedi. Da un lato la bottega aTipico (via Cairoli) e dall’altro la Saletta Valentini (via Ricasoli), che ospiteranno rispettivamente i cooking show e una mostra fotografica, autentiche novità di questa edizione.