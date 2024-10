Tony Effe fa felici i feticisti, lanciando i suoi calzini al concerto di Roma: ecco chi è la “fortunata” che ha preso al volo il prezioso feticcio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tony Effe, dopo il successo del concerto del 5 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, è atteso il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Per il suo primo palasport da solista Tony ha portato sul palco le tracce del suo nuovo album “Icon“, triplo Disco di Platino, album più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella classifica FIMI/GfK e il disco più venduto al mondo nel weekend di debutto su Spotify. Il palco riproduce un ring che richiama la passione di Tony per la boxe, con visual d’Effetto. Sul palco sono anche intervenuti amici ed ospiti come Geolier, Bresh, Tedua, Drillionaire, i compagni della Dark Polo Gang Wayne e Pyrex, Sickluke, Icy Subzero, MvKilla, Emma sulle note di “Taxi sulla luna” e Gaia con il tormentone estivo “Sesso e Samba”, Triplo disco di Platino. Ilfattoquotidiano.it - Tony Effe fa felici i feticisti, lanciando i suoi calzini al concerto di Roma: ecco chi è la “fortunata” che ha preso al volo il prezioso feticcio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), dopo il successo deldel 5 ottobre al Palazzo dello Sport di, è atteso il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Per il suo primo palasport da solistaha portato sul palco le tracce del suo nuovo album “Icon“, triplo Disco di Platino, album più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella classifica FIMI/GfK e il disco più venduto al mondo nel weekend di debutto su Spotify. Il palco riproduce un ring che richiama la passione diper la boxe, con visual d’tto. Sul palco sono anche intervenuti amici ed ospiti come Geolier, Bresh, Tedua, Drillionaire, i compagni della Dark Polo Gang Wayne e Pyrex, Sickluke, Icy Subzero, MvKilla, Emma sulle note di “Taxi sulla luna” e Gaia con il tormentone estivo “Sesso e Samba”, Triplo disco di Platino.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il calzino di Tony Effe scatena il delirio : la bizzarra storia di Aurora - . Un colpo di scena inaspettato ha fatto impazzire i fan di Tony Effe durante il concerto di Roma: ecco chi ha avuto la fortuna (o sfortuna) di raccogliere il suo calzino. rticolo Il calzino di Tony Effe scatena il delirio: la bizzarra storia di Aurora proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un ... (Blogtivvu.com)

Tony Effe lancia i calzini usati : una fan li prende ma ha la fobia dei piedi - Il video che potete vedere anche qua sotto è diventato inevitabilmente virale e so già che fra di voi c’è qualcuno che avrebbe pagato oro per afferrare un calzino sudato di Tony. @kty. it. A raccontarlo è stata proprio lei a Webboh. Fra il pubblico c’era anche la sua fidanzata Giulia De Lellis ... (Biccy.it)

Le follie d’amore di Giulia De Lellis e Tony Effe - lui la definisce “la mia ragazza” al suo concerto - Il rapper si gode il soldout del concerto di Roma e la presenza della sua compagna Giulia De Lellis, che ha salutato proprio dal palco: "È la mia ragazza".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il dissing furioso - le vicende sentimentali - l’incognita della bibita. Fedez però vale 37 volte Tony Effe - e guadagna dieci volte più di lui - 086 euro di cui non appare sicuramente problematica la restituzione. Guardando i fatturati delle società di entrambi Fedez oggi vale 37 volte Tony Effe e nonostante le perdite copiose del lancio della bibita Boem, guadagna 10,3 volte di più. Perdono però alcune società del gruppo, come Autoscontri ... (Open.online)

Il dissing furioso - le vicende sentimentali - l’incognita della bibita. Fedez però vale 37 volte Tony Effe - e guadagna dieci volte più di lui - 449 euro, il margine però è altissimo (60,67%) visto che l’utile portato a casa è stato di 275. Nicolò Rapisarda (vero nome di Tony Effe) pur avendo solo un anno di età meno del rivale è esploso musicalmente da solista solo nell’ultimo anno, anche grazie a duetti con altri colleghi. Secondo la ... (Open.online)