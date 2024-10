Tajani in Brasile: “Obiettivo è radicare sempre più la nostra presenza imprenditoriale” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'evento di Tajani al Business Forum a San Paolo è solo il punto di partenza di un progetto finalizzato ad aumentare la cooperazione tra Italia e Brasile. Nonostante ci siano degli ostacoli anche in Sudamerica di tipo doganale e burocratico, Tajani ha promesso di mettere in campo tutte le forze "affinché queste barriere cadano" L'articolo Tajani in Brasile: “Obiettivo è radicare sempre più la nostra presenza imprenditoriale” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Tajani in Brasile: “Obiettivo è radicare sempre più la nostra presenza imprenditoriale” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'evento dial Business Forum a San Paolo è solo il punto di partenza di un progetto finalizzato ad aumentare la cooperazione tra Italia e. Nonostante ci siano degli ostacoli anche in Sudamerica di tipo doganale e burocratico,ha promesso di mettere in campo tutte le forze "affinché queste barriere cadano" L'articoloin: “più la” proviene da Il Difforme.

“E’ ora che la signora Lagarde abbassi in maniera più sostanziosa i tassi” : il discorso di Tajani in Brasile - “Serve più coraggio – ha proseguito Tajani -. Altri 300 milioni di euro saranno invece utilizzati per facilitare contratti di esportazione di beni e servizi, minimizzando i costi finanziari collegati alle dilazioni di pagamento. Ha sottolineato come le missioni internazionali non siano iniziative ... (Ilfattoquotidiano.it)

Tajani in missione in Argentina e Brasile “Rafforzare legami” - E’ il segno di una cooperazione ininterrotta che intendiamo oggi rafforzare ed approfondire, accompagnando al contempo il processo di stabilizzazione del quadro macroeconomico e finanziario del Paese”, ha proseguito il Ministro. Oltre 300 imprese impiegano circa 16. – foto Agenzia Fotogramma ... (Unlimitednews.it)