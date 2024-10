Sport Invernali, la Corte di Appello di Milano dà ragione alla Fisi nel contezioso con Kappa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venerdì 20 settembre 2024 è stata scritta una nuova pagina nel contenzioso legale che ha coinvolto la Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi) e l’azienda Basic Italia, titolare del marchio Kappa. Il nodo del contendere è rappresentato dal mancato rinnovo del contratto per la fornitura di materiale tecnico per il quadriennio 2022-2026. La Corte di Appello di Milano ha emesso la sentenza n. 2453/2024 (R.G. 886/2023) con la quale ha accolto integralmente l’Appello proposto dalla Federazione Italiana Sport Invernali, riformando la precedente sentenza di primo grado del Tribunale di Milano e riconoscendo, quindi, la piena fondatezza di tutte le argomentazioni, della ricostruzione dei fatti e dei motivi di diritto sostenuti dalla Fisi fin dal giudizio di primo grado. Oasport.it - Sport Invernali, la Corte di Appello di Milano dà ragione alla Fisi nel contezioso con Kappa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venerdì 20 settembre 2024 è stata scritta una nuova pagina nel contenzioso legale che ha coinvolto la Federazione Italiana) e l’azienda Basic Italia, titolare del marchio. Il nodo del contendere è rappresentato dal mancato rinnovo del contratto per la fornitura di materiale tecnico per il quadriennio 2022-2026. Ladidiha emesso la sentenza n. 2453/2024 (R.G. 886/2023) con la quale ha accolto integralmente l’proposto dFederazione Italiana, riformando la precedente sentenza di primo grado del Tribunale die riconoscendo, quindi, la piena fondatezza di tutte le argomentazioni, della ricostruzione dei fatti e dei motivi di diritto sostenuti dfin dal giudizio di primo grado.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Bolognola la festa degli sport invernali - L’altro ieri gli azzurri hanno fatto da istruttori d’eccezione a decine di giovanissimi che si sono cimentati in questa specialità lungo il percorso allestito a Bolognola. Allo ZChalet di Bolognola si è svolta la festa degli sport invernali Fisi-Cum organizzata dal presidente Carlo Maria Conti e dal direttivo in collaborazione con lo Sci Club Tolentino. (Sport.quotidiano.net)

Milano-Cortina 2026 - Sinner : “Orgoglioso di rappresentare la passione per gli sport invernali” - . Ho imparato a sciare quando ero solo un bambino e da allora, l’adrenalina delle discese e il fascino delle montagne innevate mi accompagnano ogni inverno”. Lo sport è sempre stato una parte fondamentale della mia vita, in particolare gli sport invernali. E ancora: “Le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si terranno in luoghi per me molto speciali e non vedo l’ora di assistere alle ... (Sportface.it)

Nuovi servizi invernali per il trasporto pubblico Locale in provincia - . Con l’inizio dell’anno scolastico per alcuni ragazzi della provincia sarà più facile raggiungere la propria scuola. I servizi aggiuntivi, messi a disposizione da TEP, riguarderanno principalmente tratte già esistenti, prevalentemente nei tratti montani ed andranno ad ampliare l’offerta cercando. (Parmatoday.it)