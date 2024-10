Sosta nazionali | Roma al lavoro a Trigoria Dybala a parte

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Archiviati il pareggio contro il Monza e i due giorni di riposo concessi da Ivan Juric, laha ripreso ad allenarsi ain vista della sfida contro l’Inter, in programma domenica 20 ottobre. Tanti i giocatori assenti a causa degli impegni con le rispettive, ma non Paulo; l’attaccante argentino però non ha svolto la seduta con i compagni ma conta di essere a disposizione per il match contro i nerazzurri. Presenti, invece, Enzo Le Fee e Mats Hummels: il centrocampista francese si è allenato con un vistoso tutore, mentre il difensore tedesco sembra aver smaltito la sindrome influenzale. Out El Shaarawy, bloccato dall’infortunio al polpaccio.alSportFace.