Sinner Naldi parla del caso doping | Sono dispiaciuto spero di poter raccontare tutto

Giacomo Naldi, ex fisioterapista di Jannik Sinner, ha parlato a margine della presentazione del progetto Open Food Factory, a Milano. Il tema affrontato, per forza di cose, è stato il caso Clostebol e la questione doping che ha coinvolto il tennista azzurro: "L'unica cosa che posso dire è che sono dispiaciuto, come tutti. La mia speranza, prima o poi, è di poter raccontare cosa è successo così da dare un quadro generale". Sul suo stato d'animo, invece: "Sto bene. Sui social ho letto cose non belle e ricevuto messaggi poco carini, ma fa parte del gioco. Jannik invece mi ha scritto quando è nata mia figlia ed è stato molto carino, come tutto lo staff". Sul suo futuro lavorativo, infine: "Mi piacerebbe tornare alla Virtus Bologna, ma sono diventato padre per la prima volta dieci giorni fa e ho bisogno di tempo per fare tutto con calma".

