Serie C 2024/25: il Catania patteggia, penalizzazione di un punto

Un punto di penalizzazione in classifica per il Catania, squadra che milita nel campionato di Serie C 2024/25. Secondo quanto rende noto la Figc, la sanzione, da scontare nel campionato in corso, arriva a seguito di un accordo di patteggiamento tra le parti. Nei confronti del club etneo era stato aperto un procedimento per aver "omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad 1.000.000 di euro dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati". Sanzionati poi con 45 giorni di inibizione Rosario Pelligra e Vincenzo Grella, rispettivamente presidente e vice presidente dei rossazzurri.

Serie C - le ragazze del Catania pareggiano in casa della Nitor Brindisi

Secondo pareggio consecutivo del Catania, due volte in vantaggio ma raggiunto sul 2-2, al "Citiolo" di San Vito dei Normanni, dalla Nitor Brindisi nel campionato di serie C di calcio femminile. Le pugliesi conquistano un punto grazie alla doppietta di Perego, che risponde alle rossazzurre...

Serie C - le ragazze del Catania pareggiano in casa della Nitor Brindisi - Secondo pareggio consecutivo del Catania, due volte in vantaggio ma raggiunto sul 2-2, al “Citiolo” di San Vito dei Normanni, dalla Nitor Brindisi nel campionato di serie C di calcio femminile. Le pugliesi conquistano un punto grazie alla doppietta di Perego, che risponde alle rossazzurre... (Today.it)

Risultati Serie C Girone C - 8ª giornata : Benevento fermato a Messina - Catania ruggisce a Caserta. Trio in vetta | CLASSIFICA - Sempre più sorprendente il Cerignola che appaia il Catania a quota 15, a un punto dalla vetta. Finisce 1-3. La domenica si è aperta col solito, pirotecnico Giugliano che al minuto 82 passa sul campo del Latina grazie a un gol di De Rosa (0-1), mentre era attesa la risposta del Benevento alla vittoria del Monopoli di ieri, ma i giallorossi sono stati bene imbrigliati dal Messina (0-0) e devono ... (Calcioweb.eu)