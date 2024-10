Sci alpino | i gigantisti azzurri si allenano a Solden in vista del primo appuntamento con la Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mancano poco più di due settimane al via della stagione dideldi sci, con ilfissato per sabato 26 e domenica 27 ottobre sul Rettenbach di, in Austria. In programma i due classici slalom giganti, femminile prima e maschile poi. Indel debutto stagionale, il direttore tecnico Massimo Carca ha previsto un periodo di allenamento proprio sul ghiacciaio tirolese. Sei gli atleti coinvolti tra sabato 12 e mercoledì 16 ottobre: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Filippo Della Vite, Simon Talacci e Alex Vinatzer. Sessione di allenamento in Val Senales, in provincia di Bolzano, invece per Dominik Paris, che si allenerà sotto la guida di Alberto Ghidoni e Luis Kuppelwieser sul giaccio altoatesino tra il 15 e il 17 ottobre.