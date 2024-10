Santoro: "Israele dopo Gaza vuole distruggere il Libano e l'Iran? Netanyahu vuole solo fare la guerra" - VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Mi chiedo cosa sta facendo Israele, dove vuole arrivare. dopo Gaza, vuole distruggere tutto il Libano e poi attacca l'Iran?". Lo ha detto Michele Santoro, giornalista, conduttore televisivo e politico, ospite a diMartedì su La7. "Noi pensiamo che loro abbiano dei disegni. Pensiamo che Netanyahu abb Ilgiornaleditalia.it - Santoro: "Israele dopo Gaza vuole distruggere il Libano e l'Iran? Netanyahu vuole solo fare la guerra" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Mi chiedo cosa sta facendo, dovearrivare.tutto ile poi attacca l'?". Lo ha detto Michele, giornalista, conduttore televisivo e politico, ospite a diMartedì su La7. "Noi pensiamo che loro abbiano dei disegni. Pensiamo cheabb

Santoro: Israele dopo Gaza vuole distruggere il Libano e l'Iran? - Roma, 9 ott. (askanews) - "Mi chiedo cosa sta facendo Israele, dove vuole arrivare. Dopo Gaza, vuole distruggere tutto il Libano e poi attacca l'Iran?". Lo ha detto Michele Santoro, noto giornalista,

