Dove vedere le Strade Bianche 2025 in tv | orari partenza e arrivo programma streaming

Sabato 8 marzo si correrà la 18esima edizione delle, corsa italiana che è diventata un appuntamento fisso per i migliori ciclisti del mondo. Il percorso è stato allungato a 213 chilometri cona Siena, ben 3716 metri di dislivello e 16 settori di strada bianca. L’anno scorso dominò l’di Piazza del Campo lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), già vincitore nel 2022.La classica italiana ha scalato le classifiche ed è diventata molto ambita dai corridori più importanti. Saranno infatti presenti 25 squadre e 175 ciclisti in corsa. Tanti cercheranno di interrompere il dominio di Pogacar, tra questi il britannico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) sembra il più determinato. Particolare attenzione va riservata anche a Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) e a Magnus Cort (Uno-X Mobility) che è apparso in ottima condizione.