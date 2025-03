Ilgiorno.it - L’urbanistica a Milano? Un porto delle nebbie. Così gli indagati scavalcavano la giunta

, 7 marzo 2025 – C’erano gli “adepti” a Palazzo Marino, i professionisti da nominare e quelli da tenere alla larga dalla Commissione per il paesaggio, come l’architetto Emilio Battisti, scomparso l’anno scorso, che per primo sollevò il “caso Beic“, concorso poi finito al centro di indagini a carico, tra gli altri, di Stefano Boeri e Cino Zucchi. L’ex dirigente comunale Giovanni Oggioni, ora agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione, frode processuale, depistaggio e falso, in una conversazione intercettata dalla Gdf nell’ambitoinchieste su presunti abusi edilizi legati a operazioni immobiliari lo definiva “uno che romperà i c.”, che “sta stracciando l’anima”. Molteplici livelli Poi ci sono il livello politico e il mondo dei costruttori, con la corsia preferenziale per progetti di imprese associate ad Assimpredil, l’associazione a cui Oggioni in “conflitto di interessi” era legato da un contratto di consulenza.