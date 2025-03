Ilrestodelcarlino.it - Morto dopo la scomparsa dall’ospedale, operatore nei guai per omicidio colposo

È accusato die responsabilità colposa per morte in ambito sanitario un 34enne maceratese, addetto al triage dell’ospedale di Ravenna. Il caso è legato alla morte del 67enne Giuseppe Zagame, la cuidal pronto soccorso di Ravenna il 18 novembre 2022 fece restare la città col fiato sospeso, finché l’anziano non fu ritrovatodue giorni in un fosso. L’uomo morì un paio di setttimane più tardi in seguito a un’insufficienza di organi, aggravata da una polmonite bilaterale con infezione, generata dal prolungato stato di ipotermia in cui si trovava quando fu rinvenuto. Per questo sono finiti neitre sanitari: un 52enne bolognese e un 54enne ravennate, entrambi operatori del 118, e il 34enne di Macerata, addetto al triage del pronto soccorso di Ravenna. I primi due, difesi dagli avvocati Giovanni Scudellari ed Eleonora Raggi, devono rispondere di abbandono di persona incapace, mentre il terzo, difeso dall’avvocata Laura Bozzi del Foro di Macerata, die responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.