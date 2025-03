Biccy.it - Smascherati da Signorini: “Lorenzo e Shaila avete perso la faccia”

Leggi su Biccy.it

Durante una litigata notturna in cui era stata accusata dadi essere una falsona, MariaVittoria è sbottata e li hatirando in ballo una vecchia conversazione tra i due fidanzati. Lo scorso gennaio infatti Spolverato (senza microfono) ha consigliato alla sua compagna di provarci per qualche giorno con Emanuele, ma la Gatta non ha accettato: “Il mio fidanzato senza microfono ha detto “non vuoi provare a dare una speranza a Lele e ci provi almeno una settimana?“”.La proposta diversodi provarci con Lele.Visto che hanno un po’ la memoria corta ve la rinfreschiamo noi .. #grandefratello @BITCHYFit pic.twitter.com/gqK79S5X7l— catia cevolo (@CevoloCatia) March 5, 2025meride embed="24941"in diretta da.Ieri sera al Grande Fratello,ha messo in difficoltà: “Dici che era una battuta, ma allora perché nella clip hai detto a“stai zitta non ripetere quello che ho detto”? Ora dici che non ricordi, ma prima hai negato di aver mai detto una cosa del genere.