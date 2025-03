Lanazione.it - 100 giorni alla Maturità, scatta il conto alla rovescia. In Toscana feste in spiaggia e riti scaramantici

Firenze, 7 marzo 2025 – E’ iniziato ilper gli studenti quest’anno alle prese con l’esame più temuto. Il 10 marzo segnerà i tradizionali "100", unverso le prove finali da anni celebrato cone momenti di convivialità tra compagni di classe. La tradizione In, la tradizione dei "100" è particolarmente sentita, con diverse iniziative organizzate per l'occasione. Tra le più attese c’è la festa a Viareggio con InVibe, che propone un pacchetto all-inclusive per i maturandi. Il programma prevede trasporto in pullman da varie città della regione, pernottamento in hotel, ingressoserata ufficiale presso "La Capannina" di Viareggio e gadget esclusivi. Non mancherà anche un party in, per rendere l'esperienza ancora più memorabile.