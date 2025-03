Oasport.it - LIVE Sonego-Goffin 4-6, 1-2, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: set e break di vantaggio per il belga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40si accartoccia sulla palla e spedisce in rete il dritto dal centro del campo.15-30 Ancora un errore delche spedisce in rete il rovescio lungolina.15-15 Regalo di.15-0 Buona prima del.1-2 Gioco: ottima prima dell’azzurro che rimane in scia.40-30 Bella risposta stretta diche disinnesca il tentativo di serve and volley dell’italiano.40-15 Ottima volee in allungo dell’azzurro.30-15 Si spegne in rete il back di.30-0 Serve and volley diche gioca una bellissima demi-volee.15-0 Grande passante di rovescio lungolinea da parte del piemontese sull’attacco in back di.0-2 Gioco: termina in corridoio la risposta di. Sesto game consecutivo per il.40-15 Smorzata in risposta perche poi gioca un lob al volo.