Jhoanna pestata a mani nude e poi soffocata dal compagno: tutte le bugie di Gonzales, dal "gioco erotico" alla scomparsa

MILANO – Non unfinito male, ma un’aggressione deliberata. Non un incidente, ma un pestaggio. I primi esiti dell’autopsia sul corpo diNataly Quintanilla Valle mettono pesantemente in discussione la versione dell’assassino reo confesso, ilPablo Heriberto Gonzalez Rivas, che aveva spiegato al gip di aver spezzato il collo per errorequarantenne. L’esame sul cadavere della baby sitter salvadoregna, eseguito ieri all’istituto di medicina legale di Pavia, pare smascherare l’ennesima bugia del quarantottenne: le numerose ecchimosi lasciano infatti pensare a un raid brutale, avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 gennaio; e l’assenza di ferite compatibili con l’uso di un’arma da taglio fa ipotizzare che l’uomo abbia colpito a, per poi soffocare la convivente.