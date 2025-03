Ilgiorno.it - In Gintoneria il mercato delle donne per vip, Lacerenza a una ragazza: “Ti faccio guadagnare 1.000 a colpo, ho un cliente già pippato”

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – Dall’indagine, coordinata dalla pm Francesca Crupi e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini che ha portato ai domiciliari Stefania Nobile, l’ex compagno Davidee il factotum Davide Ariganello emerge come ildella prostituzione fosse unaattività più redditizie per il trio. L‘ipotesi della Procura è che gran parte del denaro degli affari illeciti sia finita all’estero, anche con investimenti in Albania, dove la figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile dopo aver espiato la condanna definitiva per la truffa del sale antimalocchio e dello scioglipancia, nel 2013 si era rifatta una vita come imprenditrice nel settore della ristorazione, portando con sé la madre, riprendendo a vivere nel lusso. Ed è proprio lì che, per gli investigatori, sarebbero stati reimpiegati i proventi – circa 900mila euro – dell’autoriciclaggio contestato assieme al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione.