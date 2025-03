Olio una tradizione da riscoprire | l’impegno di dieci produttori locali

Ilrestodelcarlino.it - Olio, una tradizione da (ri)scoprire: l’impegno di dieci produttori locali

Bologna, 7 marzo 2025 – Che Bologna sia una città per buongustai si sa. Ma che sia, e diventerà sempre di più, una città rinomata per la qualità e la produzione dell’ulivo, forse è una lettura nuova del nostro territorio. Nuova, come la De.Co.Extravergine d’oliva Colli di Bologna. Ma anche antica, visto che parliamo di unache viene da lontano. Lo scopriamo oggi all’interno del nostro podcast il Resto di Bologna. A tracciare le coordinate è Ermanno Rocca, titolare dell’azienda Bonazza di San Lazzaro, che dal 2002 ha iniziato a impiantare gli ulivi: “Una grande passione – spiega – in cui sono stato aiutato dal Cnr e dalla Facoltà di Agraria. Esistono nel Bolognese 29 ceppaie che hanno più 300 anni, mappate dal Cnr Ibe. L’istituto fitosanitario regionale ha poi iscritto nuove cultivar: Farneto, Montecalvo, Montebudello, Montecapra e Oliveto, dal nome delletà in cui risiedono le piante storiche”.