Ilrestodelcarlino.it - Il 2024 delle imprese: chiusi quasi 100 negozi, ma è boom di giovani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imola, 7 marzo 2025 – Un altro anno con il segno meno per leimolesi. Ilsi chiude infatti con un saldo negativo, che assume contorni sempre più preoccupanti per il settore del commercio. Nel complesso, nei dodici mesi appena trascorsi le nuove aperture in città sono state 350. Le cessazioni di attività, nello stesso periodo, ben 448; di cui 106 d’ufficio. Si chiude dunque a -98. Oltre ai(-45 frutto di 50 nuove aperture e 95 chiusure, di cui 28 d’ufficio), i comparti più in difficoltà sono quelli legati alle costruzioni (-41) e alla manifattura (-33). Il quadro che emerge dai dati diffusi in questi giorni dalla Camera di commercio di Bologna è sostanzialmente omogeneo per tutto il circondario; oltre che per l’intera provincia. Complici anche le tante chiusure d’ufficio compiute dal Palazzo della Mercanzia per eliminare dai propri registri quellenon più realmente operanti ormai da tempo, non c’è comune dei dieci del territorio che presenti un conto positivo.