Liberoquotidiano.it - "Meno male che non parliamo italiano": Jasmine Paolini, incredibile gaffe in diretta tv | Video

La sconfitta al primo turno della Eisenhower Cup, il preludio al Masters 1000 di Indian Wells, non ha fatto troppoal duoe Lorenzo Musetti, usciti comunque tra i sorrisi del pubblico per una battuta che ha fatto ridere tutti, compresi i due tennisti. In particolare la tennista italiana si è lasciata andare a una esclamazione troppo colorita in occasione della sfida con i rivali. L'episodio è avvenuto a inizio match, quando si doveva scegliere chi avrebbe battuto per primo tra loro e i polacchi Hurkacz e Swiatek. A deciderlo, in una sfida a “carta, forbici, sasso”, è stata tracontro Hubert, perdendo per aver scelto le forbici invece che il sasso. Da qui l'esclamazione e ladi, che si è coperta la bocca, così come alcuni dei presenti, ed è scoppiata a ridere.