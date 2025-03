Ilgiorno.it - Omicidio di Rambo: incongruenze nei racconti degli arrestati, si cercano ancora arma e gioielli

Lodi, 7 marzo 2025 – Non sono previsti al momento ulteriori interrogatori per Roberto Zuccotti e Andrea Gianì, zio e nipote,lo scorso 22 febbraio per l’di Roberto ““ Bolzoni, il 61enne trovato ucciso lo scorso 18 febbraio con 35 coltellate. “Non emergerebbero nuovi elementi dalle testimonianze dei due sospettati”, spiega la procuratrice di Lodi, Laura Pedio. Zuccotti, 48 anni, con precedenti penali e residente a Crespiatica, si era avvalso della facoltà di non rispondere mentre il nipote 29enne si era da subito dichiarato innocente perché estraneo ai fatti. Secondo la Procura, ci sarebbero tuttavia delle “nella testimonianza del nipote, che al momento non è supportata dagli elementi a nostra disposizione”. Gli accertamenti Al vaglioinquirenti anche i cellulari dei due uomini e i filmati delle videocamere che consentiranno di fare piena luce sulle ore in cui Bolzoni è stato dato per scomparso dai familiari.