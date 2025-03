Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Furlani e Simonelli cercano la stoccata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della seconda giornata deglidi, in scena ad Apeldoorn (Olanda). Si entra nel vivo della rassegna continentale con la prima doppia sessione e l’assegnazione dei primi titoli. L’Italia si gioca subito due carte importanti come Lorenzo Ndelee Mattia, rispettivamente nei 60 metri ostacoli e nel salto in lungo.In mattinata inizieranno le prove dell’eptathlon con il grande favorito Sander Skotheim, fresco detentore del record europeo con 6484 punti messi a segno a Tallin un mese fa. Nella sessione diurna spazio anche alle qualificazioni per gli 800 metri femminili e maschili, dove esordirà Catalin Tecucenau, salto in alto e salto in lungo femminile.