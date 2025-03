Ilgiorno.it - Malnate, Laura Prati e le altre: 18 spazi pubblici intitolati alle donne

, 7 marzo 2025 – Un giardino dedicato a, ma non solo. È stato presentato in sala consiliare ail progetto grazie al quale numerosi luoghicittadini sarannoche si sono distinte in vari ambiti, dalla cultura allo sport, figure non solosi ma anche di rilevanza internazionale. Proprio come la sindaca di Cardano al Campo, uccisa quasi tredici anni fa dopo essere stata ferita a colpi di pistola in municipio da un vigile urbano che aveva allontanato: morì dopo venti giorni di agonia in ospedale., a cui sarà intitolato il giadino davanti al Comune, pagò con la vita un gesto di onestà nell’amministrare la cosa pubblica: sospendere dal servizio un dipendente condannato per peculato. Giuseppe Pegoraro si vendicò facendo irruzione nel suo ufficio e aprendo il fuoco: sconta l’ergastolo dopo che nel 2019 la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna.