Ilrestodelcarlino.it - Addio a un negozio storico. Covid, degrado e alluvione: Gianola dice basta e chiude

Ravenna, 7 marzo 2025 – Dopo ben 55 anni di attività, il 31 maggioShop, la storica coltelleria in via Mazzini 55/A. A spiegare i motivi che hanno portato alla non facile scelta, i titolari Mauro e Marta, rispettivamente fratello e sorella, che da circa trent’anni si occupano della gestione. “Oltre a motivazioni familiari interne – raccontano –, lasciamo a seguito di quanto successo negli ultimi anni, a causa dele delle alluvioni, oltre che del crescentedel centrodove non ci si sente più sicuri. Purtroppo sono venute a mancare le condizioni minime per continuare a fare questo lavoro con serenità. Una volta, la forza del centrorisiedeva nella capacità dei negozianti di parlarsi e fare gruppo. Oggi ognuno tira solo l’acqua al proprio mulino, finché resiste.