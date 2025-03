Ilrestodelcarlino.it - Lepore a tutto campo: “Non perdo consenso. Io tra dieci anni? Mi vedo sul tram”

Bologna, 7 marzo 2025 – “Come mitra? Sul.”. Il sindaco Matteo, ospite del Salotto di Patrizia Finucci Gallo all’hotel ’Il Guercino’, nel cuore della Bolognina, lega, a mo’ di battuta, la fine dellavia al suo eventuale secondo mandato. E conferma, poi, che parteciperà dopodomani alla manifestazione davanti al Museo di Ustica contro l’archiviazione della strage. Si parte, però, dal tema cantieri. Mentre la Linea Verde avanza il 12 marzo a Corticella e il 13 13 in via dei Mille, il primo cittadino risponde alle critiche. “Il? Non sento problemi – dice –, con le persone ci parlo e le rilevazioni che facciamo sono positive. Non percepisco sfiducia da parte della città”. Il sindaco, insomma, non si scompone di fronte al malcontento per i lavori del, nemmeno se“la mia immagine vestita da pagliaccio sui cartelli della città”.